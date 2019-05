13.00 - Come riporta la Gazzetta dello Sport, Paratici nel summit a Londra ha avuto rassicurazioni dal fratello di Pochettino sul suo possibile addio e sul fatto che, soprattutto in caso di vittoria della Champions, il tecnico potrebbe liberarsi a zero e non per 30 milioni di euro, come recita la clausola sul suo rinnovo.

10.30 - Mario Mandzukic al capolinea. L'avventura del gigante croato alla Juventus potrebbe essere all'ultimo capitolo, tra l'addio di Allegri, la ricerca di un nuovo allenatore e le molte offerte presenti. Secondo la Gazzetta dello Sport, due squadre avrebbero messo tra i propri obiettivi di mercato il centravanti bianconero: il Borussia Dortmund e un club cinese, anche se le offerte dall'Oriente non sembrano mancare e risultano anche piuttosto ricche. Il Corriere traccia i parametri dell'operazione, con la Juve che per il suo cartellino può guadagnare 15 milioni circa, oltre al risparmio sull'ingaggio.

9.30 - Alle prese con la questione retrocessione, ma non solo. La Fiorentina sta vivendo un vero incubi in questo finale di stagione, con un solo punto raccolto nelle ultime 9 gare e una salvezza da giocarsi all'ultima giornata, domani, contro il Genoa. Il caos in campo, ma anche a livello societario, con i tifosi che contestano i Della Valle, proprietari del club, e alcuni casi spinosi tra risolvere. Tra questi c'è Hamed Traoré, giovanissimo centrocampista dell'Empoli, che la Viola aveva bloccato già a gennaio passando davanti a diversi club e che ora rischia di perdere: il suo contratto infatti non è ancora stato depositato a causa di nuovi controlli da effettuare, a detta della Viola. Lo stallo però sta infastidendo tutti, con Empoli e Traore che stanno valutando se ritirarsi e tornare sul mercato. E' quanto riporta FirenzeViola.it, che racconta anche di una Juve interessata.

Paratici &co, infatti,progettando il futuro del club, con incontri, idee e strategie.Segui con noi la giornata LIVE, con tutte le notizie del calciomercato bianconero: