In casasi continua a lavorare per allestire la rosa della prossima stagione. Tanti i temi caldi di queste ultime ore. Sarà la giornata buona per capire qualcosa in più sul nuovo tecnico? Al momento ai bianconeri sono stati accostati. Nel frattempo,si muove per piazzare un grande colpo, senza dimenticare le possibili cessioni come. Da, tutti i nomi del mercato Juve.- Resta viva l'ipotesi, garantisce. Secondo Tuttosport, anche il portoghese avrebbe dato l'ok per la trattativa.- Si complica la trattativa traper- Clamorosa ipotesi di mercato proveniente da Napoli: la Juve avrebbe offertocome contropartita per arrivare a- Si avvicinaalla: ecco i rinforzi richiesti dal tecnico ai bianconeri.vuole lasciare il. Il centrocampista francese gradirebbe un ritorno in Italia alladopo tre anni di lontananza. I bianconeri lavorano al colpo di mercato, agevolati anche dall'ultimo decreto legge.