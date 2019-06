Avanti tutta, con un nodo allenatore da risolvere definitivamente e tanti movimenti sul mercato.- Sassuolo, ma non solo: per Hamed Junior, centrocampista che la Juventus sta acquistando dall'Empoli, c'è anche il Cagliari. Il club sardo avrebbe identificato l'ivoriano come l'erede di Nicolò Barella (destinato all'Inter). Si lavora per il prestito dai bianconeri.- Per promuovere il calendario della prossima stagione di Premier League, il Manchester United ha utilizzato su Instagram l’immagine di Paul Pogba . La presenza del francese tra i volti dei Red Devils per la nuova stagione suona come un preciso messaggio al mercato. Assente, invece, Romelu Lukaku.- Tra la prima scelta Pogba e Milinkovic-Savic, c'è: il centrocampista francese è in vacanza in Italia con la madre-agente Veronique, la Juve ha mantenuto vivi i contatti per questa alternativa a parametro zero (il 1° luglio si svincolerà dal PSG).- Sarri vuole MauroIl tecnico, come riporta il Corriere dello Sport, considera l'attaccante dell'Inter una macchina da almeno 40 gol. Una macchina perfetta per la sua Juve.- Paratici in missione a Londra per MaurizioIeri il capo dell’area sportiva bianconera è volato in Inghilterra per provare a sciogliere il nodo relativo alla clausola di uscita del tecnico dal Chelsea. Il via libera di Abramovich non è ancora arrivato, lo stesso club londinese dovrà sborsare poco più di 3,5 milioni di euro per accogliere Lampard. Ma dalla Juve filtra ottimismo, Paratici si muove e punta a sbloccare in tempi brevi la situazione.