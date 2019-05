Una nuova giornata di mercato, una nuova giornata dominata dalla questione allenatore: intorno al dopo-Allegri sulla panchina della Juventus ruotano tutte le trattative, tutti gli affari di un'estate che si annuncia sorprendente.I bianconeri valutano l'addio per impiegare parte dell'incasso per le prossime manovre di mercato. Sul bosniaco c'è ilpotrebbe lasciare laal termine di questa stagione. Su di lui c'è la, ma si è inserita da poco l'. Al termine della stagione potrebbe iniziare una sfida di mercato tra le due formazioni.- Ilsi è fatto avanti per. I Citizens offrirebbero 80 milioni per l'esterno brasiliano. La Juventus valuta la proposta e si prepara a trovare un'alternativa. Il primo nome è quello di Federico Chiesa.- La Juve resta in pressing su Paul. La chiave nella trattativa per il centrocampista del Manchester United, riporta Tuttosport, può essere una contropartita gradita ai Red Devils come Paulo Il futuro di Miralem Pjanic può cambiare con l’eventuale avvento di Mauriziosulla panchina bianconera. Il bosniaco sarebbe infatti il regista ideale per il gioco del tecnico toscano, con Aaron Ramsey che agirebbe da mezz’ala di qualità al suo fianco.- I bianconeri hanno trovato un'intesa di massima per Sergej. Come scrive Tuttosport, per il centrocampista serbo si ragiona su un quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione con bonus a salire. Ma l’affare è ancora lontano dalla conclusione, visto che tra Juve e Lazio ballano circa 30 milioni. Blitz di Fabio Paratici a Londra per il nuovo allenatore : nella lista del ds bianconero sta scalando posizioni Maurizio, ma fra i candidati c'è anche Mauricio, con Pepnel ruolo di sogno proibito.- La Juventus ha incassato l'ok dial trasferimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale brasiliano è valutato dal PSG 60 milioni di euro, ma nel discorso potrebbe rientrare anche Miralem(per cui i bianconeri aspettano un'offerta di almeno 80 milioni).