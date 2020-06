La Juventus lavora al mercato in entrata ma anche sulle cessioni, in particolare per quanto riguarda i difensori, con un reparto da sfoltire perché solo al centro sono in cinque. Tra i giocatori in uscita, i primi sulla lista sono Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: sul primo ci sono alcuni club italiani - Roma, Milan e Fiorentina su tutte - e l'ex Empoli potrebbe rientrare in qualche scambio, il terzino è entrato nel mirino del Barcellona con il quale la Juve ha contatti continui per cercare un accordo sulla valutazione del giocatore.