Calciomercato Juve: gli obiettivi della Juventus

Un centrocampista centrale - mezzala destra

Un difensore centrale

Mercato Juve: i nomi degli obiettivi Juve



Jordan Henderson

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Al-Ettifaq

: Al-Ettifaq Costo : prestito, gratuito

: prestito, gratuito Possibilità di arrivo: 50%



Lazar Samardzic

Ruolo: centrocampista

centrocampista Squadra: Udinese

Udinese Costo: 25 milioni

Possibilità d'arrivo: 50%



Teun Koopmeiners

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Atalanta

: Atalanta Costo : 40 milioni

: 40 milioni Possibilità di arrivo: 10%

Ederson

Ruolo: centrocampista

centrocampista Squadra : Atalanta

: Atalanta Costo: 30 milioni

30 milioni Possibilità d'arrivo: 15%



Kalvin Phillips

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Manchester City

: Manchester City Costo : 30 milioni, ma libero in prestito

: 30 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 5%



Pierre-Emile Højbjerg

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Tottenham

: Tottenham Costo : 25 milioni, ma libero in prestito

: 25 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 10%



Federico Bernardeschi

Ruolo : centrocampista-attaccante

: centrocampista-attaccante Squadra : Toronto FC

: Toronto FC Costo : gratis, in prestito

: gratis, in prestito Possibilità di arrivo: 60%



Quanto può spendere la Juventus sul mercato?

Quale mercato di gennaio dobbiamo aspettarci? Cosa vuol dire, adesso, per la Juventus impostare una nuova trattativa?I dubbi sulla possibilità di spesa bianconera - qui spieghiamo l'indice di liquidità - restano molteplici, mavogliono regalare un colpo ad Allegri. Un acquisto che possa cambiare anche le gerarchie scudetto, proprio ora che la Juventus insegue un grandissimo sogno.Ecco: gennaio può davvero cambiare le carte sul tavolo, ea ciò che può accadere nel futuro prossimo. Intanto, ha piazzato i primi due colpi: Adzic Djalò sono nuovi giocatori bianconeri.La Juventus in questo momento avrebbe bisogno di operare nel. Altri colpi potrebbero dipendere da eventuali cessioni, vedi l a situazione di Kean Ecco dunque gli obiettivi della Juve sul mercato:In quest'ottica vanno visti allora iche girano attorno alla, in particolare dei centrocampisti più appetibili per formula e costi.Il centrocampista inglese, ex capitano del Liverpool, ha firmato negli ultimi mesi per l'Al-Ettifaq. Ora cerca una nuova sistemazione: vuole tornare in Europa.Interessa da tempo ma ora il centrocampista dell'Udinese è diventato uno dei primi obiettivi. Il Napoli non ha chiuso la trattativa e si è inserita con forza la Juve.Il centrocampistaè il sogno di mercato della, l'obiettivo numero uno se dovesse arrivare un assegno importante tra le cessioni.Un altro giocatore in casache piace molto, in particolare ad Allegri: come per Koopmeiners però, non è semplice "strapparlo" a gennaio.Con poco spazio al, Phillips è pronto a partire in prestito e ha già ricevuto l'okay di Pep. Dopo il primo flirt a novembre con la Juve, ora la pista si è decisamente raffreddata.Il centrocampista del Tottenham è stato a lungo tra i principali nomi e tra le principali idee deglidella. Non è tra i preferiti di, ma ha qualità ed esperienza. Sarebbe pronto ad arrivare a Torino.Potrebbe profilarsi un grande ritorno., attualmente al Toronto FC, potrebbe tornare per sei mesi alla Juventus, prima di riapprodare in MLS. Conosce la società ed è ben voluto da Allegri.Al momento non è chiaro quanto sia ilsul mercato. Semplicemente, la Juve proverà a reinvestire quanto incassato per rinforzare la squadra di Allegri. I circa 4 milioni ricevuti dal trasferimento di Dragusin al Tottenham e la cessione di Ranocchia (3 milioni più bonus), sono in questo senso molto importanti,Se dovesse arrivare una cessione remunerativa, aumenterebbero le chance di un colpo di livello importante.