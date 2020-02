Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il mercato invernale della Juventus - alquanto immobile - sarebbe stato tale per uno scopo per preciso: tenere lo spazio, economico e in rosa, per l'aggiunta di un nuovo top player in estate. La lista dei nomi è ampia, con il sogno Paul Pogba che potrebbe non essere solamente il capriccio dei tifosi. Così, pensando alla Juve del domani (infatti è arrivato Kulusevski), la dirigenza ha preferito non impegnare ulteriormente il budget in questo gennaio, fidandosi della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.