Juve, inizia la Coppa Italia: ecco chi può mettersi in mostra

IN GALLERY I GIOCATORI CHE POSSONO "SFRUTTARE" LA COPPA ITALIA, A PARTIRE DA OGGI, PER METTERSI IN MOSTRA.

Il numero a cui lapunta è 43; no, non sono i punti che i bianconeri hanno fatto fino ad ora in stagione ma le partite che la squadra di Massimiliano Allegri spera di giocare in tutto. Significherebbe aver raggiunto la finale di Coppa Italia. Certo, la Juve, soprattutto nelle stagioni migliori, era abituata a fare anche ben oltre le 50 gare, ma in assenza delle Coppe europee, quello è il massimo a cui può aspirare il tecnico. Per riuscirsi, il primo passo è superare la Salernitana questa sera all'Allianz Stadium e qualificarsi ai quarti di finale.Nonostante una rosa non ampia come ad esempio quella dell'Inter, soprattutto in alcuni reparti come difesa e centrocampo, c'è chi ha trovato poco spazio fin qui in stagione. Uno dei "problemi" di partecipare solo a due competizioni. Ecco perché tra i motivi che spingono la Juve a fare bene e andare avanti in Coppa Italia, c'è anche quello di poter ampliare i minutaggi delle alternative. Un modo tra l'altro, di mettersi in vetrina anche per eventuali offerte di mercato.