di Lorenzo Bettoni

Sarà un mercato di scambi? Forse. Più sì che no, di certo. In tutta Europa ci sarà scarsa liquidità, i club dovranno pensare a rinforzarsi senza spendere troppo e tenendo in ordine i conti. L'ultima (ma prevedibile) mazzata sarebbe la riapertura dei campionati ma a porte chiuse, fino al 2021. Di fatto fin quando non si troverà un vaccino e si potranno nuovamente prevenire i grandi assembramenti. Altri soldi che spariscono dalle casse delle società, altri soldi che spariscono per il mercato. E allora bisognerà lavorare di fantasia pensando a come migliorare la squadra con un modello in stile NBA, basato sugli scambi. Anche la Juve ci pensa, anzi, ha già iniziato la scorsa stagione con gli scambi Spinazzola-Pellegrini e Danilo-Cancelo. I nomi per la prossima finestra di mercato, però, potrebbero essere molto più grossi. Ecco tutti i calciatori che la Juve può sacrificare sull'altare del mercato e degli scambi.