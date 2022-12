La rivoluzione in atto in casa Juve ha ovviamente spostato l'attenzione sulle vicende societarie e le inchieste della procura di Torino. Da gennaio però,Sarà un mercato, come riporta il Corriere di Torino, da progettare con i saldi. Anche perché i veri rinforzi arriveranno dall'infermeria, in primis, che ha l'obiettivo in questa pausa di ritrovare la migliore condizione, "C'è un solo colpo per completare la rosa ed è da individuare sulle fasce", si legge sul quotidiano. Un acquisto che dovrà essere in prestito o a prezzo di saldo.L'ultimo profilo su cui la Juve si sta muovendo èSe a fine mercato il ds Cherubini non fosse ancora riuscito a trovare l'accordo con nessuno, a quel punto riprenderebbero i contatti con l'esterno dellaiù complicate, per questioni economiche, portare a termine le trattative per il giovane del ValladolidStoria a parte quella che riguardaIl giocatore, in prestito al Bologna, in Emilia continuerebbe a trovare quello spazio utile per la crescita e accumulare esperienza ma la dirigenza ci sta riflettendo.iocatore sul quale non manca il movimento e che sbloccherebbe ulteriori acquisti.