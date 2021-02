Chiuso il mercato, è tempo di bilanci. Per La Gazzetta dello Sport il lavoro di Paratici e dei dirigenti della Juventus è da 6 in pagella: "Nella galleria dei grandi assenti c’è anche una Juventus insolitamente sonnacchiosa. Il corteggiamento a Scamacca si è concluso con un nulla di fatto: il Sassuolo ha detto no ad una cessione in prestito senza certezze di riscatto. Certo, Paratici ha congegnato con il Genoa l’operazione-Rovella, assicurandosi un talento per il futuro e piazzando l’ennesima performance nelle tanto care plusvalenze (Portanova e Petrelli ai rossoblù). Ovviamente a Torino è tempo di cura dimagrante dopo le costose (e fruttuose) mosse per Chiesa, Kulusevski e Morata".