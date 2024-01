Calciomercato Juve, non arriva più nessuno?

"In questo momento noi rimaniamo così,. Abbiamo pensato di dare fiducia a questi ragazzi”. Queste le parole di Cristianoprima del fischio d’inizio di. Parole piuttosto chiare e poi: c’è fiducia nel gruppo a disposizione di Massimilianoe l’intenzione è quella di non andare a intaccare gli equilibri. Non solo gli equilibri interni allo spogliatoio, ma anche e soprattutto quelli economici: mantra del nuovo corso bianconero.Parole che, però, non escludono un colpo in prospettiva futura, un clamoroso ritorno o un pre accordo che potrebbe poi essere completato in estate. Insomma, la finestra di mercato invernale si chiuderà tra poco più di una settimana, ma la Juventus non resterà certo a guardare. E intanto i bianconeri accolgono Djalò