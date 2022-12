In casa Juventus non sono previste rivoluzioni di mercato a gennaio, ma qualche movimento sì. Come riporta il Corriere della Sera, però, tutti saranno posticipati al 18 gennaio giorno in cui si insidierà il nuovo Cda. C'è Fresneda del Real Valladolid, in lotta con Dalot e Karsdorp per una nuova alternativa sull'esterno, ci sono vari nomi per un centrale di difesa e ci sono valutazioni in corso anche per il futuro di McKennie e Rabiot.