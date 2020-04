1









Oltre al centrocampo, la Juventus è al lavoro per regalare a Sarri un nuovo attaccante, visto che la partenza a fine anno di Higuain sembrai ormai scontata. I due nomi più caldeggiati sono Milik e Icardi, e secondo Sportmediaset sarebbe in vantaggio il polacco. Questo perché l’attaccante del Napoli, avverso al rinnovo con il club partenopeo, avrebbe un ingaggio inferiore rispetto all’argentino del Paris Saint-Germain, un dettaglio che potrebbe essere decisivo nelle strategie della dirigenza bianconera. Inoltre, il PSG deve ancora sciogliere le riserve sul riscatto di 70 milioni che pende su Icardi. In caso di esito negativo, trattare con l’Inter non sarà affatto semplice per la Juve.