Un mercato che ha regalato i suoi ultimi botti proprio nel giorno finale. Come Federico Chiesa alla Juventus, pallino rincorso da Paratici da oltre un anno. Un matrimonio rimandato e celebrato ieri, che si unisce ad una campagna acquisti volta non solo ad alleggerire il monte ingaggi, ma anche ad abbassare l’età media.



LA PIÙ BASSA DAL 2016 – Grazie agli acquisti di Arthur (24), Kulusevski (20), McKennie (22), Chiesa (22) e Morata (27), Il CFO bianconero ha condotto il mercato più giovane dal 2016-17. In quella stagione l’età media era pari a 26,7 anni, mentre quest’anno si è ridotta a 22,7, ben 4 punti in meno rispetto ad un anno fa (26,8).