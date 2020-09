9







di Lorenzo Bettoni

Prosegue a rilento il mercato della Juventus. Le idee non mancano ma ora è il tempo che inizia a stringere perché arrivati quasi al giro di boa di questa strana sessione di settembre i bianconeri non hanno ancora un nuovo attaccante e dovrebbero sistemare anche il centrocampo. Anche considerando Arthur un upgrade rispetto a Pjanic, gli altri movimenti in mezzo al campo sono stati la partenza di Blaise Matuidi rimpiazzato dall'arrivo di Weston McKennie. Che sulla carta non è migliore del francese campione del Mondo.



CENTROCAMPO - Magari McKennie sarà funzionale al gioco di Pirlo. E' un calciatore di sostanza che però non garantisce, almeno sulla carta, qualità negli inserimenti e negli ultimi metri. Con Sarri, Ronaldo ha fatto il cannibale di reti ma l'apporto dei centrocampisti in termini di assist e gol è stato deficitario e non solo per colpa dell'ex tecnico della Vecchia Signora che anzi le ha provate di tutte per trovare la quadra in mezzo al campo. Magari ci sarà un exploit di McKennie ma a bocce ferme il centrocampo della Juve non sembra poi troppo migliore rispetto a quello della passata stagione. Vero che le vicissitudini economiche di tutti i club europei non permettono spese pazze. Nomi circolati in passato come Paul Pogba, ad esempio, sono oggi impossibili da prendere. Aouar, probabilmente, appartiene alla stessa categoria, più fattibile Manuel Locatelli ma la Juve avrebbe bisogno di un "aiuto" da parte del Sassuolo in termini di formula dell'operazione e la richiesta dei neroverdi resta alta: 40 milioni. ATTACCO - Anche in difesa, specialmente in caso di partenza di De Sciglio, sarebbe consigliabile prendere un nuovo terzino destro visto che Danilo non ha dato grosse garanzie nella passata stagione e che Cuadrado potrebbe essere utilizzato anche come esterno alto. In tutto questo, Pirlo si aspettava un nuovo attaccante per l'inizio del campionato. Attaccante che ancora non è arrivato e che con ogni probabilità non ci sarà il 20 settembre all'Allianz contro la Sampdoria, nella prima partita di campionato. Considerando anche l'infortunio di Dybala, il nuovo tecnico bianconero dovrebbe schierare CR7 come unica punta. A completare l'attacco Kulusevski da una parte e Douglas Costa dall'altra a meno che Pirlo non scelga il 3-5-2 con Ronaldo e "Kulu" in avanti. Un inizio in salita, in attesa dell'attaccante. Ma mancano poco più di due settimane alla fine del mercato e non basterebbe certo un nuovo numero 9 per completare questa Juve.



