di Mattia Pintus

Il problema del mercato in uscita della Juventus si potrebbe evidenziare dai numerosi passi indietro fatti dalla società sui potenziali partenti. Tra quelli forzati e quelli volontari, quasi tutti i giocatori bianconeri ad un passo dalla cessione o, comunque, da ritenere sul mercato, hanno vissuto momenti contrastanti. Da Perin, rispedito al mittente dal Benfica dopo non aver superato le visite mediche, passando per Dybala, ritenuto importante da Sarri nella conferenza stampa di presentazione e poi offerto in Premier a United prima e Tottenham poi. Così, senza scordarsi di Higuain, su cui non ci sono stati dietrofront, ma semplicemente non sono arrivate offerte concrete, inizia l'ultima settimana di mercato con un grande varco che si potrebbe riaprire: il Milan tenta l'assalto a Demiral.



KHEDIRA INSEGNA - Mai dire gatto se non ce l'hai nel sacco, avrà pensato Khedira, in un tedesco trapattoniano. Ironie a parte, il caso del centrocampista di origini algerine ha insegnato come tutto possa cambiare nel giro di poche ore. Questione di attimi, di una partita giocata nel modo giusto, ma anche, della convinzione del giocatore di contare ancora per la Juventus. Così, Sami era ad un passo dalla cessione, sacrificato e sacrificabile, mentre ora, be', è centrale al progetto Sarri. Una scelta a metà tra il tattico ed il conveniente, che però ha fatto capire una cosa chiara: esclusi i titolarissimi, non vi sono certezze.



PAURA MILAN - Così, con i precedenti sott'occhio, il nuovo tentativo del Milan di acquistare Demiral spaventa e non poco. Con l'imperativo "cedere" sempre all'ordine del giorno - e con un Rugani fermo sul Rubicone, indeciso se scendere verso Roma o risalire verso Torino - i 35 milioni che i rossoneri metterebbero sul piatto per Demiral assumono tutt'altro valore. Corteggiato, corteggiatissimo anzi, Demiral è stato un "no" fisso per Paratici, ma un "no" che, visto l'andamento del mercato, sembra essere più flessibile che mai. Un'estate bifronte, quella del ds bianconero: tanto determinata quando c'è stato da aggiungere, meno invece - a tratti insicura quasi - quando c'è stato da cedere. Con il risultato che nessuno è partito, ed aumenta il rischio dei sacrifici.