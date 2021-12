Nuovo capitolo nell'inchiesta '', quella relative allerealizzate dallanegli ultimi anni, che coinvolge sette indagati (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Fabio Paratici, Stefano Bertola e Marco Re) per "false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti". Come riportato dal Corriere dello Sport, mentre procede la ricerca della famosa '', Procura e Figc hanno dato il via al"La carta famosa che non deve teoricamente esistere" è una frase pronunciata dall'avvocatoal direttore sportivoin una telefonata dello scorso 23 settembre. Un documento relativo a: "Se salta fuori ci saltano tutti alla gola sul bilanci". La seconda perquisizione ordinata dalla Procura di Torino è stata disposto proprio per trovare questo documento, che però non si trova. I pm sono convinti che esista, ma l'indagine non dipende comunque dal suo ritrovamento dato che, come sottolineato dal Corriere dello Sport, "solo una parte dell'inchiesta è infatti vincolata al ritrovamento della misteriosa carta". Il resto dell'indagine ha invece a che fare con iLa svolta rispetto ai primi giorni dell'indagine apre un nuovo capitolo, visto che allaè arrivata una prima parte di documentazione (gli atti ritenuti già ostensibili, ossia visibili da chiunque ne faccia richiesta) direttamente dalla. Per il resto del materiale, però, si dovranno attendere le prossime settimane.