Se pensate che 100 formazioni diverse siano già molte, c'è un record piccolo ma significativo cheha stabilito da quando è tornato alla guida delladue stagioni fa. L'allenatore di Livorno è riuscito a schierare una formazione diversa in ogni partita, tenendo conto di tutte le competizioni in cui la Juventus ha preso parte. Recentemente, contro il Bologna nella 32ª giornata di Serie A,Come riportato da Gazzetta, gli infortuni hanno giocato un ruolo fondamentale nelle sue scelte,Nella prossima stagione, la Juventus ha l'opportunità di uscire da questa situazione. L'esclusione dal progetto dei giocatori più anziani (come Di Maria, Paredes e Bonucci) - che, pur essendo più esperti, hanno tempi di recupero più lunghi e sono più suscettibili agli infortuni -L'ingresso di giovani talenti, anche se graduale, senza ulteriori innesti di giocatori esperti, potrebbe portare a una formazione tipo più stabile e quindi a maggiore continuità nei titolari. Inoltre, il fatto di avere un solo impegno settimanale durante l'intera stagione ridurrà ulteriormente il rischio di infortuni e la necessità di un turnover dovuto a stanchezza o recupero dei giocatori.Tutto ciò suggerisce che nella prossima stagione la Juventus potrebbe avere un'ossatura stabile e collaudata,2 e dalle decisioni tattiche prese da Allegri durante i test negli Stati Uniti. Inoltre, il rientro imminente di Fagioli e Rabiot rappresenta un ulteriore elemento positivo, mentre la variabile Pogba - ancora incerta - potrebbe essere il fattore chiave, positivo o negativo, della stagione.