Quando si parla di derby d'Italia, il 4 gennaio è una data infausta per la Juventus, che ha perso 4 volte su 4 contro l'Inter quando l'ha affrontata in questo giorno. Curiosamente, sempre fuori casa. La prima sfida addirittura nel 1914, quando lo stadio Meazza non esisteva ancora e i nerazzurri s'imposero con un roboante 6-1. Poi durante la Guerra, nel 1942, all'Arena di Milano l'Inter vinse ancora largamente: 4-1 (per la Juve primo gol in bianconero per Vittorio Sentimenti III). Ed eccoci ora a San Siro: nel 1953 finì 2-0 con reti di Veleno Lorenzi e Skoglund. Salto temporale infine fino al 1998, quando Djorkaeff la decise per l'1-0 finale.