La Juventus sta compensando nel migliore dei modi alle assenze a centrocampo, quelle di lunga durata, come Fagioli e Pogba, ma anche quelle temporanee, come per Locatelli. Nonostante le ottime risposte di Nicolussi Caviglia e la duttilità di Andrea Cambiaso peròi. Manca meno di un mese all'apertura della sessione invernale di mercato, vediamo su chi si sta muovendo il club bianconero.I GRANDI OBIETTIVI - Se Khephren Thuram è il sogno, quasi impossibile nell'immediato, comunque difficile anche in estate, in prima fila, per esperienza, caratteristiche e capacità di essere subito pronto,Il centrocampista dell'Atletico resta un obiettivo complicato per costi ma la Juve non ha mollato questa pista. Vl 22enne francese è seguito da tempo dalla dirigenza e anche il Bayern lo osserva con attenzione. Rimanendo in Italia invece, il giocatore su cui la Juve si è mossa in maniera più concreta è. Ha un costo inferiore rispetto ad esempio a De Paul e anche un ingaggio più abbordabile. Da capire in questo caso quanto l'Udinese farà muro per non privarsene a metà stagione e poi se alla Continassa faranno il passo decisivo puntando sul serbo.Giuntoli e Manna hanno viaggiato più di una volta in Inghilterra nelle ultime settimane per portare avanti dialoghi con agenti e club. Non è un mistero che tra i profili sondati ci sono anche Kalvin Phillips e Hojbjerg. Per il centrocampista del Manchester City c'è l'apertura del club inglese a lasciarlo partire anche in prestito mentre più difficile arrivare a Hojbjerg, soprattutto ora che il Tottenham dovrà fare a meno di Bentancur. Sempre all'estero, un altro giocatore che rinforzerebbe da subito la rosa bianconera è Fabian Ruiz. Lo spagnolo è uscito in barella per infortunio alla spalla. Prima eventualmente di andare avanti su questa strada quindi, sarà necessario capire le sue condizioni.