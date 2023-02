Il calcio non è fatto solo di numeri e dati ma a volte aiutano.e le possibilità delle squadre di raggiungere i vari obiettivi, dallo scudetto alle qualificazioni europee fino alla salvezza. Sono stati presi in considerazione punti, vittorie, sconfitte, gol fatti e subiti, il cammino, il calendario, lo stato di forma e i precedenti di tutte le squadre di Serie A.Risultato?Un esito sicuramente che non sorprende visto l'enorme distacco rispetto alle altre squadre. In quella pochissima percentuale che non finisca così,di riuscirsi secondo questa analisi. Un risultato ovviamente condizionato pesantemente dalla penalizzazione di 15 punti.Servirà un vero e proprio miracolo per invertire questa previsione e quello che ad oggi la classifica dice, ovvero -12 dal quarto posto. Non solo, anche l'Europa League e la Conference sono tutt'altro che facili da conquistare per la squadra di AllegrTutto questo chiaramente senza calcolare la possibilità di annullamento della penalizzazione o di una nuova pena. In quest'ultimo caso, forse, quello 0% nella colonna della retrocessione si alzerebbe.