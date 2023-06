, in conferenza stampa, ha toccato anche il tema economico in casa Juve: "Il prossimo anno, ripeto: chiudiamo la stagione, poi a livello di numeri si presenteranno le varie prospettive. A tutto c'è una soluzione, un'ottima base c'è. In queste situazioni di negatività si vede tutto nero. Ma qualcosa di buono c'è. Non bisogna farsi trascinare da tutto questo. Partiamo da una buona base per metterci dei pezzettini sopra. Dipenderà dal mercato. Abbiamo una rosa molto valida. Giocatori a scadenza, ma tutto questo verrà valutato da dopodomani".