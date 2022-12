Meno tre. Come racconta Tuttosport, mancano tre giorni, poi la Juventus riprenderà l’operazione rimonta, messa in pausa dopo la vittoria sulla Lazio il 13 novembre.E avrà a disposizione giusto poco più di una squadra, viste le assenze dei giocatori impegnati al Mondiale e degli infortunati (Aké, Kaio Jorge, Pogba). Al centro sportivo bianconero ci saranno i portieri Perin e Pinsoglio, i difensori centrali Bonucci, Gatti e Rugani, i terzini Caudrado e De Sciglio, i centrocampisti Locatelli (già al lavoro da una settimana con la Next Gen), Fagioli e Miretti, gli attaccanti Chiesa e Kean.