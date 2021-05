A Record, Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo ha fatto il punto sul futuro del suo assistito.



CON LO SPORTING - "Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, lo ha dimostrato pure pubblicamente. Ma al momento i piani per la sua carriera non passano per il Portogallo". Queste, le parole di Mendes, che non ha aggiunto altro sul futuro del giocatore bianconero. Per Record, il ritorno a casa non avverrà quest'estate, ma l'amore e le intenzioni per il futuro restano immutate. In ogni caso, Mendes ci mette una pezza dopo l'uscita di mamma Dolores, la quale aveva 'preannunciato' l'intenzione di CR7 di tornare a Lisbona.