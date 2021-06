I record. La nazionale. Ancora la Francia sul cammino europeo. Ed evoca certamente bei ricordi, ma allo stesso tempo non può non spaventare la forza bruta che sfocia in quell'attacco stellare, ora capitanato dall'amico di mille battaglie Karim Benzema. Cristiano Ronaldo è all'ennesimo bivio della sua stagione: non si aspettava di trovare terreno fertile nel girone 'della morte', si aspettava esattamente di combattere fino all'ultima giornata. Al futuro ovviamente non ci pensa: il Portogallo supera ogni altro concetto terreno, va oltre. Anzi: ultra. Eppure, Mendes ha in mano un mandato pesante: quello di trovargli l'ultimo, grande biennale per l'ultima, grande sfida. DOVE ANDRA'? - La volontà sembra chiara da tempo: Cristiano è pronto a lasciare la Juventus ma - giustamente - lo farà solo per una proposta che ritiene quantomeno all'altezza di quella bianconera. "Ciò che arriverà sarà il meglio per me", aveva detto in conferenza. Mendes è in arrivo a Milano per il secondo viaggio - in poche settimane - in Italia. Nel primo blitz, l'incontro tra il procuratore portoghese e Cherubini non c'è stato. Mendes sta tessendo la tela su più fronti, come racconta il Corriere dello Sport. Ma il Real non dà segnati, né lo fa lo United. Ci sarebbe il PSG, e proprio nella capitale francese è stato avvistato super Jorge.