In agenda c'è un viaggio a Milano, ma anche un incontro con la Juventus. Come riporta Tuttosport, l'agente di Cristiano Ronaldo torna in Italia questa settimana e il suo sarà un blitz di poche ore, ma con tanti appuntamenti. Come lo scorso mese, anche stavolta l’agente di CR7 vedrà Federico Cherubini, il nuovo dg juventino per un summit probabilmente definitivo a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Il tempo delle grandi decisioni è arrivato.Cristiano in tempi brevi vuole sapere dove giocherà e la Juventus lo stesso, scrive il quotidiano, ed ecco perché Mendes in questi giorni sarà nuovamente in Italia. Il procuratore ha sondato le big europee per individuare una nuova avventura per CR7, ma non sembra aver trovato parametri soddisfacenti. Niente Real Madrid, difficilissimo il Manchester United, possibile solo il Psg, dato che a Parigi stanno facendo un mercato stellare e pensano anche a lui come ciliegina sulla torta in vista dei Mondiali in Qatar.