Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Miralemha detto la sua anche su Dusan, la cui permanenza allaresta in bilico. Ecco il suo commento: "Se pensano che in questo momento sia meglio avere nel gruppo un nove con le caratteristiche dipiuttosto che uno con quelle di Vlahovic troveranno la soluzione più giusta per tutti. A me piace tanto Dusan. Vlahovic è giovane, però ha tanto potenziale e alla Fiorentina ha fatto vedere grandi cose. A Torino, dove la maglia è più pesante, deve ancora trovare continuità. Lukaku ha più esperienza internazionale, è un giocatore fatto".