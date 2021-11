Matthijs De Ligt, interpellato nella conferenza stampa pre-Chelsea a proposito del differente rendimento della Juventus tra Serie A e Champions League (la Juve sta dominando il girone di Champions mentre in campionato ha perso tanti punti soprattutto con le medio-piccole) ha così risposto: ​"Problema mentale? Non lo so. In Champions ci sono anche partite diverse, ti lasciano più spazio anche per le ripartenze. Abbiamo Chiesa, Morata, hanno molto gamba, questo è un modo di giocare per noi, anche ripartire. Con le piccole abbiamo meno spazio, dobbiamo trovare altro modo per fare gol, lì dobbiamo migliorare".