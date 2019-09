La Juve vince in rimonta, ancora una volta, e prosegue imbattuta il suo campionato. 13 punti nelle prime 15 partite e una vittoria in quel di Brescia arrivata senza Cristiano Ronaldo, senza la sua stella più luminosa, ma con tante indicazioni. Prima di tutto la super prova di Paulo Dybala, poi la bella gara giocata da Ramsey e diverse iniziative palla a terra con pochi tocchi per andare in porta. Un gioco visto e apprezzato, che non ha coinvolto il portoghese, perché infortunato, ma che di solito appare più solista e meno incline a questo tipo di giocate. Almeno non con grande continuità. Così, la domanda, che in molti si sono fatti: ma la Juve è meglio con o senza Ronaldo?

Ma non è questo l'unico tema. Ce n'è un altro piuttosto importante: chi calcia le punizioni? E perché Pjanic non le calcia spesso? Tutto questo nel nuovo video di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com.