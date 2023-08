Giornate calde sul fronte mercato e in prospettiva futura. La, infatti, lavora per il rinnovo di Dean. Rinnovo che dovrebbe prolungare l'attuale accordo dal 2027 al 2028. Ancora nulla di definito, come vi abbiamo raccontato in mattinata, nel frattempo l'entourage dell'olandese si é presentato alla Continassa per avviare le discussioni tra le parti.