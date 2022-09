Unada metà classifica. Così la definisce il Corriere dello Sport in edicola: non solo per la posizione chiara in classifica - ossia ottava - ma anche per i numeri che hanno portatoe la squadra in piena crisi, dopo un avvio di campionato parecchio complicato e ancor più difficile da ribaltare. 10 punti raccolti in sette giornate: appena due vittorie che hanno consegnato la Juventus alla mediocrità. Ma come si spiega?Con i numeri, sì. E soprattutto con quelli dei gol: la Juve ha segnato poco più della metà di Napoli e Udinese (15 gol per entrambe, 2,14 a gara di media), ma anche meno di Inter, Lazio e Milan, tutte a quota 13 (1,86 a match), di Atalanta (11) e Salernitana (10). Tra le grandi, solo la Roma ha fatto peggio. Il tema resta sempre quello di riuscire ad esaltare Vlahovic, fermo a 4 gol, con un gioco ed un atteggiamento adeguati. E i tiri? Sono 90, in totale, quelli bianconeri. E considerate questo: il Napoli ha tirato 135 volte in tutto finora, l’Inter 123, il Milan 120, la Roma 116, la Fiorentina 113. Ma pure Udinese (95), Salernitana (93) e Sassuolo (92) vantano numeri migliori.