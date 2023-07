Westonnon farà rientro alla Juve. Era lo scorso gennaio quando il centrocampista americano lasciava Torino alla volta dell'Inghilterra per un prestito di sei mesi aiin Premier League. Dopo metà stagione la volontà del giocatore, come riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di restare nel massimo campionato inglese ma al momento sembra non avere richieste.Il giocatore, che già a giocato nel campionato tedesco prima di arrivare a Torino, avrebbe estimatrici dalla Bundesliga, ancora però non sono note le squadre. Non solo però, sarebbe finito anche nel mirino di alcuni club turchi, ilsu tutte. Il futuro del centrocampista al momento sembra essere lontano da Torino con la Juve al lavoro per trovargli una sistemazione in vista della prossima stagione.