Domani, nel match contro il Sassuolo, dovrebbe partire da titolare. Sì, di nuovo. All'improvviso Westonsembra essere diventato imprescindibile per ladi Massimiliano, un po' a sorpresa se si pensa che per tutta l'estate, dopo essere rientrato dal prestito alche ha visto venir meno l'obbligo di riscatto con la retrocessione dalla Premier League, lo statunitense si è allenato alla Continassa con le valigie in mano, in attesa della chiamata giusta per partire verso una nuova destinazione. Il mercato del club bianconero, però, ha avuto uno sviluppo diverso, e il classe 1998 è rimasto al suo posto. Anzi, ha persino iniziato a ricoprire un doppio ruolo, alternandosi tra la sua classica posizione da mezzala e quella, per lui neanche troppo inedita, da esterno destro, su quella fascia che sembrava essere destinata quasi esclusivamente al connazionale Timothy- E Weston, ora, non intende fermarsi. Anche perché ha un duplice obiettivo: innanzitutto quello di confermare la fiducia riposta nei suoi confronti, per trovare sempre più spazio nella rosa bianconera (sfruttando anche l'assenza di Paul), e poi, guardando oltre, quello di convincere la Juve a puntare su di lui anche per il futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2025, e a questo punto ilnon sembra nemmeno un'ipotesi così remota. Prima della prossima estate non se ne parlerà, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com. Ma per arrivare a quello step, è adesso che McKennie deve dare il meglio di sè. Lo sta facendo, la speranza è che continuerà a farlo.