Westonè pronto a lasciare la? Difficile dirlo con certezza, fatto sta che un possibile indizio in questo senso non è passato inosservato tra i tifosi: ladel centrocampista statunitense è infatti improvvisamente "scomparsa" dallo store ufficiale del club, dove invece nelle scorse ore sono state aggiornate con i nuovi numeri quelle di Nicolò Fagioli, Kaio Jorge e Samuel Iling-Junior, che hanno scelto rispettivamente il 21, il 26 e il 17. Il classe 1998, come noto, non è mai stato considerato incedibile, nonostante le buone sensazioni lasciate durante la pre season. Non è un segreto, del resto, che la Juve sia a caccia di un altro centrocampista in questa fase finale di mercato, con i nomi più caldi che probabilmente sono quelli del giovane Habibe di Khéphren(con un occhio sempre puntato sulla situazione di Lazar). Arriverà uno di loro? Non resta che attendere. Intanto un altro "segnale", magari insignificante, magari decisivo: tra i numeri di maglia è rimasto libero l'8, quello appartenuto al grande ex Claudio Marchisio e poi, tra gli altri, ad Aaron Ramsey, che però ai bianconeri ha lasciato ricordi tutt'altro che piacevoli...