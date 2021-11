In vista di ogni prossima partita, la Juventus sceglie un giocatore da utilizzare comeIn occasione dell'avvicinamento alla sfida di oggi, in programma alle 18, contro la Fiorentina, la Juve ha scelto la foto di Weston McKennie. Una scelta meritata per il centrocampista americano, che in questo ultimo periodo è tornato a mostrare tutte le sue doti da mezzala d'inserimento, coi due gol consecutivi contro Sassuolo e Verona e la traversa colpita contro lo Zenit San Pietroburgo.