Come racconta il Corriere dello Sport, lavaluta, sì, un innesto ma prima dovrebbe farvi spazio attraverso una ulteriore cessione. L’identikit risponderebbe al nome di, per il quale c’è l’interesse del; destinazione tutta da verificare in termini di gradimento per il giocatore. Lo statunitense è valutato 25-30 milioni ma per ora alla Continassa non sono pervenute proposte concrete, tanto che Weston è un jolly su cui Allegri ha deciso di puntare, almeno per l’immediato.