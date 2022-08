Persi pezzi, sì. Ma qualcuno, poi, alla fine si recupera sempre. Westonsta tornando, e più velocemente del solito. Il giocatore americano si era lussato la spalla ancor prima di debuttare nel precampionato, dopo aver smaltito altri problemini fisici. Ecco, la sfortuna aveva aggiunto il carico da novanta, ma qualcosina sta rendendo indietro. Anzi: più di qualcosina.Come racconta il Corriere dello Sport, Wes ha già iniziato a lavorare, almeno parzialmente, con il gruppo. Non può naturalmente forzare, ma resta un segnale. Il giocatore sta continuando il recupero fisico dopo il problema alla spalla destra, "procede a passi spediti". Sembrava potesse restare ai box almeno tre settimane, ma può rientrare già nella lista dei convocati per il match con il Sassuolo. Non è da escludere.