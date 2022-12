Come racconta Tuttosport, il test di questo pomeriggio con lo Standard Liegi vale un po’ più di una semplice amichevole. Per i tanti giovani che avranno un’altra occasione di mettersi in mostra. E per i ristabiliti che potranno accumulare preziosi minuti nelle gambe. Ma la vetrina dell’Allianz Stadium sarà importante anche per chi si appresta a vivere un mese di gennaio in bilico sul filo. Come l’equilibrista Weston, che nelle prossime settimane si giocherà anche una fetta di futuro.