Westondi nuovo al centro. Nella tournée a casa sua, il centrocampista americano è tornato a spingere con i compagni e ad essere protagonista sui social bianconeri prima e in campo poi. Lo farà da questa notte, quando la Juve affronterà il Milan per la prima amichevole. Rientrato dal prestito dell'anno scorso al Leeds, è ancora sul mercato ma può in queste settimane giocarsi la possibilità di rimanere a Torino. A partire proprio dai rossoneri, alle 4.30, al Dignity Health Sports Park.Allegri lo schiererà tra i titolari e avrà modo di giocarsi le sue carte e convincerlo a tenerlo, proprio come già anticipato da Cristiano Giuntoli nella sua conferenza di presentazione: "McKennie fuori progetto non so se lo avete sentito sui giornali, noi non lo abbiamo mai detto". Può rientrare nel progetto dunque, anche per le ancora incerte condizioni di Pogba. Se arriverà un'offerta sarà valutata e sarà sufficientemente ricca McKennie potrà dire addio, perché prima di tutto la Juve deve pensare ai conti. Intanto, però, potrà contare anche il campo.