La vittoria della, in particolare su alcuni giocatori. Cuadrado, lontano dal giocatore che spesso ha fatto la differenza; Kean, che ha sprecato un'altra opportunità di ribaltare l'infelice (fin qui) ritorno a TorinoUn jolly per Allegri che consente al tecnico di modificare durante la partita l'assetto tattico con l'ormai famoso "4-4-2 storto". L'allenatore continua a puntarci nonostante le risposte dell'americano a livello di prestazione non siano delle migliori, anzi,- Sicuramente, come già spiegato,Un compito che l'anno scorso ricopriva invece Adrien Rabiot. Oltre a questo,caratteristiche che mancano a questa squadra e che l'allenatore cerca. La verità però è che fino ad ora questa vena realizzativa non si è vista, non in questo inizio di stagione.La stagione, fin qui sottotono dell'ex Schalke è rappresentata da quell'occasione contro la Fiorentina, quando sul punteggio di 1-0 a favore dei bianconeri, Mckennie sprecò una grossa chance.Quest'ultimo aspetto in particolare, quello della condizione atletica di Mckennie, è un tema centrale in casa Juve. Anche e soprattutto per il centrocampista,. Tutto ciò pone domande sul futuro dello statunitense, perché per quanto Allegri lo consideri un titolare di questa squadra (già 10 gare dal primo minuto), il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e della società. Società che, come riporta Tuttosport, sarebbe disposta a sacrificarlo in caso di offerta.