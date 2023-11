Weston McKennie e Timothy Weah sono protagonisti di un simpatico video condiviso sul canale YouTube di B/R Football in occasione della Festa del Ringraziamento, tipica ricorrenza americana di cui hanno portato un "assaggio" anche alla Juve. I due giocatori statunitensi parlano tra di loro di stili di vita europei, strani cibi e nuove lingue, e proprio a questo proposito è il classe 1998 a svelare un divertente aneddoto: "Mi ci è voluto tipo un anno e mezzo per poter capire davvero cosa dicevano Allegri e Pirlo durante le riunioni. Prima li guardavo e mi chiedevo: 'Oddio, dice due tocchi? Tre tocchi? Mi vuole lì o no?'. Ora però non sono così pessimo in italiano, sono decente... (ride, ndr.). Ma lui (Weah, ndr.) mi ha sorpreso, capiva già dopo poco tempo...". Guarda il video qui sotto.