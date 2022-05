Come racconta Gazzetta, anche le recenti vendite di Bentancur e Kulusevski a cifre simili hanno dimostrato i giovani juventini sono di qualità e che determinate somme in Inghilterra sono quasi di routine. E comunque sarebbe una plusvalenza (vera) rilevante, considerato che nel 2020 la Juventus lo ha acquistato dallo Schalke 04 per 18 milioni di euro grazie allo sconto ottenuto per un pagamento fatto in unica soluzione. Siamo solo alle prime battute ed è chiara la strategia dei vertici della Continassa: gettare più ami possibili per finanziare questa vera e propria rivoluzione tecnica.