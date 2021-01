Come riporta La Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi sull'utilizzo di Weston McKennie: "a sua importanza si misura diversamente, non è lì per fare il goleador, ma è un fatto che i suoi gol in stagione contro Milan e Torino sono arrivati entrambi partendo dalla panchina. Per dire anche di lui come riuscire a trarne l’impatto maggiore. Gemelli diversi. Possibile ma al momento non probabile che partano entrambi dall’inizio, più McKennie che Kulusevski. Impensabile che restino a guardare, in un momento così. Argento vivo per Pirlo". L'americano finora è stato titolare in 9 partite su 14 presenze in Serie A.