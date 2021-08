La Juventus potrebbe rivivere lo spettro di mercato di due anni fa, quando doveva cedere Sami Khedira e alla fine fu ceduto Emre Can. In questi giorni infatti potrebbea causa del poco mercato causa età, fragilità e stipendio, e al suo posto, per piazzare una plusvalenza e far spazio a Pjanic o un altro centrocampista, può essere davvero, uno degli elementi potenzialmente più futuribili della rosa bianconera.Attenzione, la cessione dell'americano è tutt'altro che scontata. Ma intanto, come spiega Calciomercato.com, ci sonoentrambi in Premier League: il, gestito oggi da quel Paratici che l'anno scorso portò McKennie in bianconero e che potrebbe mettere sul piatto Tanguy Ndombele, e l'he McKennie già rifiutò per venire alla Juve. E l'Everton ci sta pure facendo un pensierino. Insomma, c'è fermento intorno a lui, di cui lui farebbe volentieri a meno dato che la sua volontà è quella di restare alla Juve.