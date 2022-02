Intanto, Weston McKennie rientrerà solo oggi a Torino, ad appena due giorni dalla partita con il Verona. Il motivo? Ha disputato - e deciso - "la partita più fredda della storia". Così è stata definita, anche se potrebbe non essere un record quello di USA-Honduras. La gara era valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar.



- 16 GRADI - Usa-Honduras, disputata a Saint Paul in Minnesota nella notte tra mercoledì e giovedì, resterà una partita in cui si discuterà a lungo, oltre al risultato. Gli USA hanno vinto 3-0 e il termometro diceva - 16 gradi. Percepita? Addirittura -25. Luis Lopez, Diego Rodriguez e Romel Quioto, a fine primo tempo, sono stati sostituiti per ipotermia.



LA POLEMICA - "Non è possibile fare commenti e non posso farlo in circostanze del genere. Nello spogliatoio, ai miei giocatori sono stati somministrati liquidi per via endovenosa e molti di loro ora stanno male", ha dichiarato Dario Gomez, CT honduregno. Il CT Usa, Gregg Berhalter, ha risposto così: "Non credo sia stata messa a repentaglio la salute degli honduregni, visto che abbiamo fornito loro sottomaglia pesanti e ciò che serve per coprire la testa".