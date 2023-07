Cosa succede con? Weston, dopo essere tornato a Torino tornerà anche a casa, ovvero negli Stati Uniti, dove volerà assieme ai compagni per la tournée che vedrà la squadra di Massimiliano Allegri affrontare il Barcellona il 22 luglio (le 4.30 di mattina di domenica 23 in Italia), il Milan il 27 (le 4.30 di venerdì 28 in Italia) e il Real Madrid il 3 agosto (l’1.30 di mattina del 4 in Italia). Una decisione, quella di reintegrare McKennie, frutto di considerazioni di mercato e di campo. Lo statunitense rimane un giocatore in uscita ma al momento, contrariamente a quanto sta accadendo per Arthur e Zakaria (prossimi alla cessione come avete letto nelle pagine precedenti), non ci sono trattative in corso che lo riguardino.