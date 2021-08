West costa. E pure parecchio. Intanto, ci sono nuove 'prove di addio'. Come racconta Calciomercato.com, il club bianconero valuta proposte per il giocatore statunitense: l'ha messo sul mercato e attende offerte allettanti. In particolare dalla, dove nelle ultime ore si è registrato un ritorno di fiamma del Tottenham. Gli Spurs hanno cedutoal Watford eMoriba dal Barcellona.Secondo CM, la Juve vuole ricavare 30 milioni di euro dalla cessione del mediano americano. Con questo gruzzoletto, l'obiettivo sarebbe poi tentare l'assalto a un nuovo centrocampista di livello internazionale. I nomi restano gli stessi: c'è Pjanic, Witsel è già bloccato. Le alternative di livello sarebbero Aouar e Tolisso. Qualcosa si muove: saranno due giorni molto, molto particolari in casa Juventus.