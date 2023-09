Probabilmente se ne parlerà, ma non prima della prossima estate. Questo l'orizzonte temporale che i colleghi di Calciomercato.com fissano per una (eventuale) riflessione dellasuldi contratto di Weston, in scadenza nel 2025. Il centrocampista statunitense, dopo un'estate trascorsa con le valigie in mano, si è ritagliato uno spazio importante nella rosa bianconera, dove Massimilianolo ha già schierato sia da mezzala che da esterno destro. E ora l'ipotesi che il suo accordo possa essere prolungato non sembra più così remota.