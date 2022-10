Come racconta Gazzetta, Westonè arrivato con Pirlo e alla terza stagione in bianconero resta ancora un oggetto semi misterioso. Corre ma spesso sembra avulso dal contesto e con il rientro di Pogba potrebbe avere meno spazio. Per questo la Juventus, se il rendimento non avrà un’impennata, potrebbe decidere di sacrificarlo a gennaio, con l’obiettivo di monetizzare. La Juventus lo ha pagato più di 20 milioni (18,5 per il riscatto più i 4,5 per il prestito) e punta a guadagnarci almeno la stessa cifra.